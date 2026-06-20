プレミアリーグのリヴァプールがラ・リーガのオサスナからビクトル・ムニョスを獲得したと発表した。報道によると、移籍金は4000万ユーロ。同リーグのニューカッスルも獲得に関心を示していたが、争奪戦を制する形となった。ムニョスはバルセロナとレアル・マドリード、スペインの2強のアカデミー出身で、最終的にレアルでトップチームデビューを飾っている。その後オサスナに移籍し、25-26シーズンは公式戦36試合で7ゴール5アシス