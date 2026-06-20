レヴァークーゼン、ドルトムントとドイツで長くプレイし、25-26シーズン限りでドルトムントを退団したドイツ代表のユリアン・ブラント。2列目を主戦場とするアタッカーで、25-26シーズンは41試合で11ゴール4アシストを記録している。現在はフリーとなっているブラントだが、プレミアリーグが新天地となる可能性があるようだ。『YORKSHIRE EVENING POST』が報じている。移籍先として名前が挙がっているのが、日本代表の田中碧が所属