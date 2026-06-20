ケルンに所属するU−21ドイツ代表FWサイード・エル・マラに対し、リヴァプールが関心を寄せているようだ。現在19歳のエル・マラは左ウイングを主戦場とする187センチメートルの両利きアタッカー。2024年7月にヴィクトリア・ケルン（3部）からケルンに移籍すると今季は開幕から出番をつかみ、今季はブンデスリーガ全34試合に出場し、13ゴール5アシストを記録し、16日に行われたブンデスリーガ最終節ではバイエルンを相手にゴー