日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーヴルの新スポーツディレクター（SD）に元セネガル代表FWのデンバ・バ氏が就任した。現在41歳のデンバ・バ氏はホッフェンハイム、ニューカッスル、チェルシー、ベシクタシュ、上海申花といったクラブで活躍したストライカー。2021年にスイスのルガーノで現役を引退した後は、生まれ故郷のフランスでリーグ・ドゥ（フランス2部）のダンケルクでアドバイザーとフットボールディレクターを務