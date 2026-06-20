記者団の取材に応じる国民民主党の玉木代表＝20日午後、富山市国民民主党の玉木雄一郎代表は20日、超党派の社会保障国民会議で飲食料品の消費税率を1％に下げる議長案について「突然出てきて当惑している。高市早苗首相や与党がこのまま突っ切るようなことはないと思う」とけん制した。富山市で記者団の取材に応じた。議長案に沿って飲食料品の消費税実質ゼロとした場合、国民1人当たり3万円弱の負担軽減になると指摘した上で