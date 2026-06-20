◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手がプロ９年目で初めて一塁で先発出場した。内野手からの送球を無難に捕球し、４回にはサノーの飛球も難なくさばいた。「緊張しました。やるからにはしっかり時間見つけて練習したいと思います」と“デビュー”を振り返った。全体練習前に首脳陣から一塁での出場を告げられた。ファーストミットは「リチャードに借りて行きました」と入念にノッ