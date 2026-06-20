6月20日、函館競馬場で行われた第4Rで、河原田菜々騎手が騎乗したミリオンアップが1着となり、野中賢二調教師はJRA通算400勝を記録した。「すごく嬉しい」野中調教師は「信頼して預けてくださっているオーナーはじめ、厩舎スタッフ含めみんな一生懸命やってくれている中で達成できたことは、嬉しく思います」とコメント。「開業してからお世話になっているオーナーの皆さんの中でも、藤岡（範士）先生の助手時代からお世話にな