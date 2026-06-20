6月20日、阪神競馬場で行われた第3Rで、田口貫太騎手が騎乗したマクノスが1着となり、管理する鈴木孝志調教師はJRA通算300勝を達成した。「馬に感謝」鈴木調教師は「馬主さんを始め、1頭の馬に関わる全ての人に感謝しています。一番は、いつも命をかけて走ってくれる馬に感謝しています」とコメント。「1頭1頭丁寧に向き合っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします」と今後へ向けて思いを語った。