ロイヤルアスコット開催は20日、いよいよ最終日を迎え、リーディングトレーナー争いはエイダン・オブライエン調教師と、息子のジョセフ・オブライエン調教師による親子対決となった。【ロイヤルアスコット】最終日も「良〜やや硬め」好馬場のままフィナーレへ13度のリーディングトレーナー獲得を誇るエイダン師が6勝で首位に立ち、ジョセフ師が1勝差で追う展開。さらにエイダン師は2着回数でも上回っており、タイトル争いで優