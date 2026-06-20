【モデルプレス＝2026/06/20】平成ノブシコブシの吉村崇が6月20日、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」に出演。第1子が誕生したことを報告した。【写真】ノブコブ吉村、結婚報告で見せた直筆美文字◆吉村崇、第1子誕生報告動画では、第1子妊娠中のモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優への出産祝いを探していた吉村。ベビーグッズを探していると、度々「僕もプライベートで買っていいですか」「僕用のも買って