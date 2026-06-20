舞台『海辺の独裁者』にダンスユニット「スーパーマツヤス」として挑戦する、松尾スズキさんと康本雅子さんにインタビュー。本作への意気込みと、新ユニット結成に至った経緯を聞いた。動きの面白い人にやっぱり惹かれますね（松尾）作・演出を手がけたオリジナルミュージカルで菊田一夫演劇賞を受賞したばかりの松尾スズキさん。振付家・ダンサーの康本雅子さんと新ユニットを組み、ダンス公演に初挑戦する。自身が書いた短編小説