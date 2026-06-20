女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOMTHECONVERSION2026」を行った。アーティスト・オブ・スターダム選手権で王者組のレディ・C、妃南、壮麗亜美組が伊藤リスペクト軍団の梨杏、古沢稀杏、伊藤麻希組の挑戦を受けた。試合は梨杏とレディ・Cが先発。古沢が壮麗の逆水平に苦しむが伊藤へなんとかつなぐ。伊藤が「世界一かわいい」ベアナック、旋回式DDTもカウント2。壮麗が強引に脳天砕