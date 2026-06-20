〓野真央（22）が20日までにインスタグラムを更新し、ファースト写真集のオフショットを公開している。広大な砂漠の中で黒ランジェリー姿でポーズをとるカットやビキニ姿でリラックスした表情を切り取った写真などをアップ。「夜中2時半に起きてメイクをして、砂漠へ向かいました」「でも朝焼けの砂漠は、裸足で歩いてもひんやり気持ちよくて最高に素敵だった」「そして怒られない程度に砂遊びしてたよ笑笑」などとコメントしてい