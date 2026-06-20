「母が死んでからずっと1人…」【漫画を読む】母の死後、1人で生活していた障害者の娘だが…!?ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待、深刻な家庭内トラブルに苦しむ人々を、闇夜に紛れて救い出す――。そんな「夜逃げ屋」の過酷な現場を元スタッフの視点からリアルに描き、SNS上で圧倒的な注目を集めているのが、漫画家・宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんの実録コミックエッセイ『夜逃げ屋日記』だ。単行本第2巻も発売され、著