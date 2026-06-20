King & Princeのメンバー・永瀬廉さんは、個人ではこれまでさまざまなドラマや映画に出演してきました。そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「永瀬廉の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『信長のシェフ』（森蘭丸）／44票2位は、2013年に放