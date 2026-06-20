言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、創造すること、エキゾチックな調味料、そして駐在する活動拠点という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。は□□いな□□ぐ□□しょヒント：世の中を便利にするための大発見。独特の甘い