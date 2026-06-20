米国の事情に詳しい関係者によると、米国防総省は6月18日、イランとの戦闘に伴う費用やその他関連経費を賄うため、800億ドルの追加予算が必要だとして、議会に要請したとのことです。複数の匿名の米議会議員の話として伝えられたところでは、国防総省のスティーブン・ファインバーグ副長官が今週、議員らとの電話協議でこの金額を伝えました。また、ヘグセス国防長官も今週、議会の共和党上院議員らと会談し、追加の国防予算につい