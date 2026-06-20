【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目今夏のトレンドをさりげなく取り入れたいなら、ボトムスからアプローチするのがおすすめです。今回は、存在感のあるドット柄が大人かわいい「GUのサテンドットフレアスカート」をピックアップ。アラフォー世代が垢抜けて見える、旬の甘めコーデをご紹介します。大きめの水玉が大人かわいい！「ドットスカート」「サテンドットフレアスカート」（税込2990円）は、この夏の