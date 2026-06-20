グラビアアイドルでタレントの花咲楓香さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）のグラビア企画「推し撮」に登場しました。【写真】ビキニの強打者にふんした花咲楓香さん抜群の透明感と美貌、そしてパーフェクトなスタイルで“次世代ヒロイン”として注目を集める花咲さん。今回のグラビアでは、「野球好きOL」をテーマに、バッティングセンターを舞台とした撮影に挑戦しました。水色のビキニで登場した花咲さんは、爽や