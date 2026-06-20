チザムJr.は4回2死の打席で自打球を股間に当てて悶絶ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が18日（日本時間19日）のホワイトソックス戦で、自打球を股間に当てて途中交代するアクシデントに見舞われた。グラウンドに倒れ込んで苦悶の表情を浮かべる本人の傍らで、実況席が笑いをこらえきれずに大爆笑。痛々しくも珍しい出来事に対し、対照的な“光景”が生まれた。緊急事態が起きたのは4回2死の打席だった。相手のショーン・バ