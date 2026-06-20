俳優の竹内涼真（33）が20日、日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）に中継で生出演した。20日（日本時間21日）に行われる、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本−チュニジア戦のため、メキシコ入りしている竹内。この日は同局系情報番組「シューイチ」に出演。悪天候の影響で一旦は中継を中止したものの、その後に繋がるなど、生中継ならではのハプニングもあった。番組では、現地