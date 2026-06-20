【ブリュッセル＝狩野洋平】オランダを訪問していた天皇、皇后両陛下は２０日正午頃（日本時間同日夜）、アムステルダム発の政府専用機で次の公式訪問先のベルギーに到着された。両陛下の同国訪問は、フィリップ国王夫妻の結婚式に出席された１９９９年以来、２７年ぶり。両陛下を乗せた政府専用機が首都ブリュッセル近郊の空港に近づくと、ベルギー軍の戦闘機が近くを飛行してエスコートした。空港に降り立った両陛下は、出