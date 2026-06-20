フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。ドラマで「忘れられない」演技をした女優を明かした。田中は女優業を初めて「6〜7年」と語り、この日のゲストの元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香から「いろんな役をやってきたじゃないですか。悪女の役とか。そういうのは引きずるんですか？」と聞かれると、「今、振り返れ