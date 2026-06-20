スタメン落ちの悔しさをバットで晴らした。広島の小園海斗内野手（２６）が２０日のヤクルト戦（神宮）で３点を追う５回無死一塁に代打で登場し、右翼ポール際へ今季１号２ラン。５月２３日の中日戦以来、２１試合ぶりの打点となる自身初の代打本塁打で反撃のノロシを上げた。前夜１９日の同戦では４打数無安打。守備でも失点につながるプレーがあり、この日はスタメンから外れた。それでも出番は突然やってきた。１―４の５回