待望の瞬間が訪れた。広島・辻大雅投手（２１）が２０日のヤクルト戦（神宮）でプロ初勝利を挙げた。７回途中降雨コールドとなった一戦で、同点の５回を無失点に抑え、プロ初勝利をつかんだ。４―４で迎えた５回。先発・森下に代わってマウンドへ上がると、先頭の岩田を二直、長岡を見逃し三振、増田を右飛。打者３人をわずか１０球で片付け、チームに勢いをもたらした。すると直後の６回、打線が一挙４得点を奪って勝ち越し