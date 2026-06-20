◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手が決勝の１号ソロでチームを首位再浮上に導いた。３週間ぶりに１軍に再昇格し即「８番・左翼」で先発出場。０―０の３回先頭で内角カットボールを振り抜き、「力感なくしっかり芯に当たった打球が打てた」と左翼席上段へ飛距離１１９メートルの特大弾を運んだ。前回昇格時は１０打数１安打で登録抹消となり「守備も走塁もバッティングも全部レ