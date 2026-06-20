◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が７回２／３を１安打無失点、１０奪三振で３勝目。ノーヒットノーランこそ逃したが、本拠地・東京ドームで初勝利を挙げた。「うれしさが一番ある。今までは良かったり、悪かったりというのが続いてきたから。きょうは良い内容のまま前回から続けられたのがうれしい」とうなずいた。試合中には投げ終えるごとに内海投手コーチと