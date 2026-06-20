【梅雨前線北上】東京首都圏「本降りの雨」 関東甲信地方では、２０日（土）夜から２１日（日）夕方にかけて低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、２１日（日）夜遅くまで落雷や突風、降ひょうに注意してください。 ２０日（土）から２１日（日）にかけて「低気圧」が日本海を東へ進み、前線が関東甲信地方を通過する見込みです。 低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、