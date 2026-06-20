【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】人気アイドル、クールな表情で視線奪う◆仲川瑠夏、抜け感ある着こなしで登場仲川は、透け感のあるカーディガンにロゴ入りミニ丈キャミソール、ダメージ加工のショートデニムパンツを合わせたクールカジュアル