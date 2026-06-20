小川史記さん(BUDDiiS)、瀬戸利樹さんがW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』がTOKYO MXにて2026年7月3日(金)より毎週金曜よる11時から放送決定！60秒予告が公開され、オープニング主題歌を BUDDiiS が担当することも決定しました。累計200万DLを突破した、たつもとみお先生による人気BLコミックが実写ドラマ化！かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”……社会的立場が逆転した2人の10