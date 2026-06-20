阪神は２０日、球団公式グッズショップ「ＴＥＡＭＳＨＯＰＣＬＵＢＨＯＵＳＥ」の出張販売として、２６日午前１０時より奈良県橿原市に「イオンモール橿原店」を期間限定で出店することを発表した。同店舗から先行発売する「鹿フェイスタオル」「シークレット鹿巾着」「ＮＡＲＡＴＯＲＡＴシャツ」などの限定グッズや、新作アイテム・レプリカユニホームなどの応援グッズが多数。また、税込５０００円以上購入の先着１０