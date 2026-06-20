JR湘南新宿ラインは池袋駅と赤羽駅の間で倒れかかった木と接触し運転を見合わせていましたが先ほど、再開しました。【映像】作業員が木を撤去する様子（実際の映像）JR東日本によりますと、午後5時ごろ池袋駅と赤羽駅の間を走行していた湘南新宿ラインの列車は、異音がしたため運転を停止しました。運転士が安全の確認をしたところ、線路外から倒れかかっていた木が車両に接触していたということです。この影響で、湘南新