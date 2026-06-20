FIFAワールドカップ2026の日本対チュニジア戦を前にサポーターたちも熱い戦いを繰り広げました。チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイは19日、暴風と豪雨に見舞われました。記者リポート：ホテルが停電しています。ひさしの屋根が落下しました。日本代表の前日練習も、道路の冠水で大渋滞に巻き込まれたため、開始が遅れる事態となりました。しかし、夕方には小雨になり、サポーターたちが集結。記者リポート：モンテレイの