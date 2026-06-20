サッカー日本代表の堂安律（28）は6月17日、Instagramを更新。16日に誕生日を迎え、日本代表メンバーから祝福を受けた様子を公開した。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」と感謝をつづり、バースデーケ