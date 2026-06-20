日本バレーボール協会（JVA）は6月16日、公式Instagramを更新。男子日本代表のオフショットを公開し、ファンの心をつかんでいる。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 男子日本代表は、中国で開催されたバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026男子予選ラウンド第1週に出場。JVAが公開した