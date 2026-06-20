日本ハム・柴田獅子投手が２０日、先発する２１日のソフトバンク戦（エスコン）に向けて胸を高鳴らせた。昨季は８月２３日のソフトバンク戦で救援登板し、３連打を浴びて失点。レベルの高さを痛感した相手だったが「去年とは、僕もそうですし、ホークスの選手も変わっていると思う。ある意味、今年初めてなので、そこは楽しみかな」と、対戦を心待ちにした。今季初先発した４日の広島戦（マツダ）では４回１失点。翌５日に出