お笑いコンビ・明石家さんまが20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に出演し、サッカーへの愛を語った。【写真】明石家さんまと雑誌で共演…当時の紙面を公開した”レジェンド”選手「Jリーグを支えたさんまの情熱」と題し、1991年の日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）創設以前からサッカー文化の発展に寄与したさんまの活動を紹介した。番組では、1985年につい