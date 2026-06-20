大分県警が公開した、新たな写真を盛り込んだ八田與一容疑者のチラシ大分県別府市の大学生2人死傷ひき逃げ事件から29日で4年となるのを前に、遺族らでつくる「早期解決を願う会」は20日、行方が分かっていない八田與一容疑者（29）の早期逮捕に向け「諦めない」とするコメントを発表、情報提供を呼びかけた。容疑者は殺人などの容疑で重要指名手配中。コメントは「なぜこれほど長く見つけられないのか。風化は私たちにとって一