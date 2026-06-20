「第１０回ａｕじぶん銀行賞」（２０日、多摩川）森悠稀（３３）＝兵庫・１１８期・Ａ２＝は４日目１１Ｒ、大外から４着も、１１位で予選突破を決めた。「ターン回りがいいですね、舟の向きや返りがいいので握って回る自分好みな感じになっている。ターンからのつながりがいいので行き足の延長で伸びてくれる」と舟足には好感触。「求めていた乗り心地も来てくれたし、いい部類の仕上がり」と納得の表情を見せ、多摩川連続準