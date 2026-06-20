韓国の主力イ・ガンインに向けて飲料カップサッカーの北中米ワールドカップは19日（日本時間20日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の試合を行い、韓国は開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。必死の反撃を見せた後半アディショナルタイム（AT）には、コーナーキックに臨むイ・ガンインにコップが次々に投げ込まれる事態が発生した。試合は、韓国の選手がボールを持つたびにブーイングが響く異様な環境で進行した。