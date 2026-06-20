ニチレイレディス第2日国内女子ツアー・ニチレイレディス第2日が20日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。22位で出た政田夢乃（なないろ生命）は、6バーディー、1ボギーで回って通算7アンダーとし、首位・荒木優奈（Sky）に4打差の6位に浮上した。今大会で次週から始まる中盤戦のリランキングが決定。政田は現時点で堂々の1位に立っている。直近4戦で3度目の優勝争い。ツアー屈指の人気者になってきた25歳