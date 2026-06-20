ニチレイレディス第2日国内女子ツアー・ニチレイレディス第2日が20日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。22位で出た河本結（RICOH）は、7バーディー、2ボギーで回って通算7アンダーとし、首位の荒木優奈（Sky）に4打差の6位に浮上した。アテスト後には、前々週の全米女子オープンで予選落ちしてから10日間もクラブを握らなかったと明かした。心身をリフレッシュすることが目的の大胆な対策。初めての試み