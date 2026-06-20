広島が２０日のヤクルト戦（神宮）を８―６で制し、７回途中の降雨コールドで連敗を２で止めた。雨脚が強まる中での乱打戦を、６回の集中打で一気にひっくり返した。１―４と３点を追う展開で迎えた５回、代打小園の２ランで反撃開始。さらに一死三塁からファビアンが中犠飛を放って同点に追いつくと、ベンチの空気が一変した。勝負を決めたのは６回の猛攻だった。石原が１２球粘って四球をもぎ取り、勝田の二ゴロ、小園の四