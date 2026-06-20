お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（３２）が、２１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋愛事情を語った。金子は芸人になってから「恋愛はしてますけど、彼氏はできてないです」と現状を告白。具体的には「彼氏じゃないけど、一緒に住んでる人もいた。付き合ってないだけみたいな関係」なのだそう。金子は好きになると「もう『その人！』（と夢中）になっちゃう」