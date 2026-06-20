先月３０日に歌舞伎俳優・中村橋之助と挙式・披露宴を執り行った元乃木坂４６の能條愛未が、結婚前撮りショットを披露した。２０日に自身のインスタグラムを更新し「ＴＨＥＳＴＯＲＹＷＥＤＤＩＮＧさんに素敵過ぎる前撮り写真を撮っていただきました」と書き出すと、くすみグリーンの華やかなドレス姿とアイボリーカラーのタキシード姿で寄り添う、海辺でのロマンチックな前撮りショットをアップ。「前撮り写真とオープニ