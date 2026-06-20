シンガーソングライターのチャーリーxcxは、「メンタルのため」として、ソーシャルメディアを避けているという。ローリングストーン誌とのインタビューでチャーリーは、自身のメンタルヘルスのため、インスタグラムやフェイスブックなどのSNSは避けることにしていると語った。 【写真】インスタグラムでおどけたポーズを取ったことも 「私はけっこうネッ