フリーアナウンサーの古舘伊知郎が16日に、自衛隊員家庭をめぐる不適切発言が問題になっている立憲民主党の古賀千景参院議員を擁護し、ネット上で物議を醸している。 古賀議員は15日の参議院予算委員会で防衛省が作成した「まるわかり！日本の防衛～はじめての防衛白書」について質問している際、「自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは、自衛隊とかなり