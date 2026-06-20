過去最大規模となった１８日のウクライナによる無人機攻撃を受けたモスクワで混乱が広がっている。攻撃ではロシア国内有数のモスクワ製油所に複数の無人機が激突。巨大な燃料タンクが爆発して屋根が吹き飛ぶ動画がＳＮＳに投稿された。ロシアの地対空ミサイルが当たったとの見方も広がっている。製油所は１６日にも攻撃を受けた。稼働はこの際に停止したとみられ、被害が拡大した。モスクワではガソリンの買い急ぎが起きた。