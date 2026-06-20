楽天新監督の吉井理人氏（61）が、就任直前に古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。悪夢のような2003年のダイエー（現ソフトバンク）打線を振り返った。テーマは「最強打線」元ロッテのサブマリン・渡辺俊介氏（49）が歴代の最強打線に挙げたが2003年のダイエー打線だった。1番・中堅村松有人、2番・三塁川崎宗則、3番・二塁井口資仁、4番・一塁松中信彦、5番・捕手城島健司、6番・左翼バルデ