【FIFAワールドカップ2026】トルコ代表 0ー1 パラグアイ代表（日本時間6月20日／サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム）【映像】衝撃の115キロ弾丸ミドル弾（実際の様子）衝撃の時速115km弾が突き刺さった。パラグアイ代表のMFマティアス・ガラルサがキックオフ直後に決めたゴールは試合開始64秒で決まったことでも話題を集めたが、そのスピードも驚異的だった。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループD第2節で